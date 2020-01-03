Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

с чего всё началось

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли. Отмечается, что стоимость поставок на этом направлении рассчитывается как рыночная цена плюс 10 долларов.

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