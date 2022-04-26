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РИА Новости: организаторы теракта в Тирасполе могли приехать с Украины

Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил, что организаторы теракта у Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины.
RT на русском
Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.
РИА Новости
По словам источника, накануне также прогремели два взрыва территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе.
РИА Новости
Утром во вторник еще два взрыва прогремели в поселке Маяк Григориопольского района, в результате чего две самые мощные антенны радиоцентра, которые транслировали российское радио, вышли из строя.
Телеканал 360°

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РИА Новости: организаторы теракта в Тирасполе могли приехать с Украины
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