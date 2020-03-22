Коронавирус
Ведомости«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве. В частности, по его словам, может быть активизирована работа по выявлению всех, кто контактировал с заболевшими, и их дальнейшей изоляции.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщил РИА Новости источник в правительстве.РИА Новости04:43
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