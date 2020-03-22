Коронавирус

ВедомостиВедомости«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве. В частности, по его словам, может быть активизирована работа по выявлению всех, кто контактировал с заболевшими, и их дальнейшей изоляции.
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с чего всё началось

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
РИА Новости04:43

Подробнее о событии

«РИА Новости» узнали о возможных мерах властей по борьбе с коронавирусом

РБК06:16

«РИА Новости»: правительство склоняется к введению жесткого карантина

Коммерсантъ05:47

Источник: власти России склоняются к ужесточению карантина

Газета.Ru05:01

Стало известно о возможном ужесточении карантина по коронавирусу в России

Lenta.ru05:34

СМИ: Власти РФ задумали ужесточить карантин

Московский Комсомолец05:01

Правительство России склоняется к ужесточению карантина из-за коронавируса

Говорит Москва04:57

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

РИА Новости04:43
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Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
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Патриарх Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

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Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

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В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
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Общество

Оперштаб РТ сообщил рейсы прибывших в Казань больных коронавирусом

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом назвал рейсы, которыми больные Covid-19 прибыли в Казань.
Татар-информ 05:21
Общество

Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют

В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП на алтайской трассе

АМИТЕЛ 07:26
Общество

Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах

Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Газета.Ru 07:21
Футбол

«Соблюдайте правила, но не впадайте в панику». Дзагоев обратился к болельщикам

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев призвал болельщиков соблюдать ряд правил и не впадать в панику в связи из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Вести.Ru 07:40
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Киселев призвал ввести армейское патрулирование в рамках карантина

Журналист Дмитрий Киселев считает необходимым введение в России армейского патрулирования для обеспечения жесткого карантина с целью борьбы с распространением коронавируса, об этом он написал в своем Telegram-канале.
РИА Новости 05:13
Здоровье

ВОЗ: изоляции недостаточно для борьбы с коронавирусом

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что изоляция не может быть единственной мерой, благодаря которой удастся победить коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 06:40
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда вчера в 23:32
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Москвич убил жену и ее родителей

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В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина

На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
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Космос

В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий

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Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.
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Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
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Авто

Компани JAC привезет в Россию несколько новинок

Китайский автопроизводитель намерен представить в 2020 году сразу несколько новинок для россиян.
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Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
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Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
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Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США.
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Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
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В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина

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