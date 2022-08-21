Замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным МГУ Сергей Тростьянский добавил, что не все компании предоставляют корректную и актуальную информацию о тарифах банка, который будет выпускать карту.
Постпред не исключил, что на мероприятии Вашингтон "попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью России".
Японии захотела принять на вооружение более одной тысячи крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи, такую возможность изучает правительство страны.