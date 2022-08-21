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РИА Новости: при удаленном открытии зарубежных карт за рубежом могут возникнуть проблемы

После приостановки деятельности Visa и Mastercard в России на рынке появилось множество фирм-посредников, которые предоставляют услуги по оформлению карт в странах СНГ.
Lenta.ru
Эксперты рассказали, какие существуют риски при удаленном открытии банковских карт за границе.
Москва 24
Особенно, если вы не знаете язык, на котором написаны официальные тарифы иностранного банка, выпустившего карту.
РИА Новости
Замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным МГУ Сергей Тростьянский добавил, что не все компании предоставляют корректную и актуальную информацию о тарифах банка, который будет выпускать карту.
Секрет фирмы

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Эксперты предупредили россиян, что удаленное открытие карт может обернуться трудностями
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