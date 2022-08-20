«Экономия, а также увеличение СПГ-поставок позволяют компенсировать ограничения трубопроводного импорта из России и сохранять высокие темпы закачки газа в ПХГ», — считает аналитик ТЭК Сергей Колобанов.
Спортивные власти Норвегии опасаются, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может наложить санкции на страну, так как местная профильная организация не выполняет свои обязательства по международному антидопинговому кодексу, сообщает NRK.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в связи со скандалом в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили военного, что охранников заведения правильно было бы отправить "служить в Донбасс".
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — сказано в сообщении.