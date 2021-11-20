Средний размер ипотеки в России в октябре вырос на 4,5 процента в сравнении с предыдущим месяцем и теперь составляет 3,74 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй « Эквифакс ».