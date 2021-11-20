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РИА Новости: средний размер ипотечного кредита в России вырос почти до 4 миллионов рублей

Средний размер ипотеки в России в октябре вырос на 4,5 процента в сравнении с предыдущим месяцем и теперь составляет 3,74 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Lenta.ru
Количество выданных ипотечных кредитов в России в октябре немного снизилось - на 1,6%, до 58 тысяч ссуд.
РИА Новости
Наименее сильно показатель вырос в Свердловской области (на 274 тыс. рублей, до 2,58 млн рублей), Удмуртской Республике (на 261 тыс. рублей, до 2,12 млн рублей) и Пермском крае (на 257 тыс. рублей, до 2,18 млн рублей), свидетельствуют данные ОКБ.
ТАСС
По последним данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в сентябре слегка снизилась – на 0,05 процентного пункта, до 7,73%.
РИА Новости

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РИА Новости: средний размер ипотечного кредита в России вырос почти до 4 миллионов рублей
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