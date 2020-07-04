Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъ«РИА Новости»: танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме

Танк «Армата» протестировали в беспилотном режиме, сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, на этапе предварительных испытаний «на машине отрабатывался безэкипажный режим». «Армата» — танк на тяжелой гусеничной платформе.
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с чего всё началось

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 20:03

Подробнее о событии

Станет ли танк «Армата» бронированным роботом

Комсомольская правда04:00

«РИА Новости»: танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме

Коммерсантъвчера в 23:08

Российский танк «Армата» отработал беспилотный режим работы

Lenta.ruвчера в 22:45

СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

РБКвчера в 22:57

Танк Т-14 «Армата» протестирован в режиме работы без экипажа

Вести.Ruвчера в 21:27

Российский танк «Армата» испытали в беспилотном режиме

Газета.Ruвчера в 20:20

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

РИА Новостивчера в 20:03
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Происшествия

Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

RT на русском 07:11
55
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России к Украине

Россия не имеет права требовать что-либо от Украины, заявил 4 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приписываемое Москве предложение предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника.
Известия 07:19
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Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
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Транспорт

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

РИА Новости 07:09
60
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян впервые стала мамой

Блогер и визажист Гоар Аветисян впервые стала мамой. Фото с новорожденным появилось в ее Instagram. Визажист родила сына весом 4 кг.
РЕН ТВ 05:51
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Шоу-бизнес

Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой

Gazeta.SPb вчера в 18:02
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Здоровье

Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт.
Вести.Ru 07:46
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Футбол

«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового

CT news вчера в 14:25
Общество

Десятки американских дипломатов покинут Саудовскую Аравию

Как утверждает издание, некоторые американские дипломаты также обеспокоены тем, что власти королевства скрывают настоящие масштабы вспышки эпидемии.
Lenta.ru 08:09
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
3,9K
Политика

Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

Lenta.ru 05:35
43
Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
316
Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Происшествия

Адвокаты Ефремова планируют защищать его версией об эпилепсии

Уже находясь в автомобилей правоохранителей Ефремов узнал, что в результате ДТП сильно пострадал человек.
Известия 05:58
27
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:54
32
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
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Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
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Общество

Стюарды отклонили протест Red Bull

F1news.ru вчера в 20:58
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Гаджеты

Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК

По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens 04:36
1
Политика

Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
2
Политика

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
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Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
79
Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
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Общество

Первый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

Lenta.ru 08:07
2
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
842
Происшествия

Главред газеты «Псковская губерния» получил предостережение из-за пикетов в защиту Светланы Прокопьевой

Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске.
Эхо Москвы 08:02
1
Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
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