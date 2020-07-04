Армия и оружие
Коммерсантъ«РИА Новости»: танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме
Танк «Армата» протестировали в беспилотном режиме, сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, на этапе предварительных испытаний «на машине отрабатывался безэкипажный режим». «Армата» — танк на тяжелой гусеничной платформе.
Читать в источнике
Оценить395
с чего всё началось
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Происшествия
Следствие установило количество человек в машине Ефремова в момент ДТП
Известия вчера в 18:43
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Здоровье
Переболевшим COVID-19 предрекли долгосрочные проблемы со здоровьем
Часть переболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) испытывают проблемы со здоровьем даже спустя несколько месяцев после исцеления, заявил немецкий профессор Гарвардского университета (США) Тобиас Курт.
News.ru 06:44
Наука
Ученые определили вероятность восстания роботов
NewInform вчера в 14:05
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ вчера в 09:23
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о вступлении в силу поправок в Конституции нашей страны.
CT news вчера в 15:29
Армия и оружие
В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09
Игры
Игра Horizon Zero Dawn для PC будет доступна 7 августа
Компания Sony Interactive Entertainment объявила, что выпустит Horizon Zero Dawn Complete Edition для ПК 7 августа.
МИТ вчера в 14:37
Политика
Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7
Повестка дня саммита "пятерки" СБ ООН Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.
ТАСС 04:55
Армия и оружие
В Минобороны раскрыли возможности комплекса С-500 «Прометей»
Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин рассказал о возможностях комплекса С-500 «Прометей».
DixiNews вчера в 02:44
Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.
Vprognoze.ru 03:44
Происшествия
Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей.
Life.ru 04:42
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости 02 июля в 08:29
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru 06:39
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю
Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
REGNUM 00:09
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
Происшествия
При разведении самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили инструкцию
Напомним, ранее сообщалось о том, что 10 июня в небе над Ростовом-на-Дону два пассажирских лайнера авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines приблизились друг к другу на опасное расстояние, едва не столкнувшись.
RuNews24.ru вчера в 01:45
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news вчера в 08:16