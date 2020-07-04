Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Танк «Армата» протестировали в беспилотном режиме, сообщил источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, на этапе предварительных испытаний «на машине отрабатывался безэкипажный режим». «Армата» — танк на тяжелой гусеничной платформе.

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