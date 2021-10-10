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РИА Новости: темпы роста цен в России ускоряются с 2020 года

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Отмечается, что темпы роста цен в России за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста стоимости некоторых продуктов питания и сырьевых товаров в мире ускоряются с 2020 года.
Lenta.ru
Согласно официальному прогнозу Банка России, темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале.
ПРАЙМ
Основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, уверены опрошенные аналитики.
РИА Новости
Однако укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, считает управляющий активами компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
РИА Новости

С чего всё началось

Аналитики заявили, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%
Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.
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