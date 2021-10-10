Хватит спорить, пора смотреть: топ-5 свежих сериалов, которые мы вам рекомендуем

«Основание» Вокруг свежей экранизации Айзека Азимова сломано уже немало копий, но сам факт экранизации философской многостраничной эпопеи, где главный герой — не человек, но целая цивилизация, уже не может не привлекать внимания и именно с этой точки зрения достоин просмотра.