Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
«Основание» Вокруг свежей экранизации Айзека Азимова сломано уже немало копий, но сам факт экранизации философской многостраничной эпопеи, где главный герой — не человек, но целая цивилизация, уже не может не привлекать внимания и именно с этой точки зрения достоин просмотра.
Сегодня, 7 октября 2021 года, американская корпорация Microsoft опубликовала новый материал, где рассказали о официальном способе установки операционной системы Windows 11 на компьютеры, которые не соответствуют минимальным системным требованиям.