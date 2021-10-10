Аналитики заявили, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.