Рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Дополнительным фактором ценового давления до конца года может стать перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах, добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.
Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.
Фонд, в свою очередь, является бенефициарным владельцем Delimobil Holding S.A. Готовящаяся сделка предполагала проведение pre-IPO раунда финансирования - чтобы вместе с привлеченным инвестором выводить компанию на биржу.