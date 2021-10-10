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РИА Новости: темпы роста цен в России ускоряются с 2020 года

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5% и венется на уровень июня 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
ПРАЙМ
Основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах, уверены опрошенные аналитики.
РИА Новости
Рост цен в августе и сентябре был поддержан единовременными выплатами населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
РИА Новости
Дополнительным фактором ценового давления до конца года может стать перенос импортных цен при повышенной инфляции в других странах, добавил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.
РИА Новости

С чего всё началось

Аналитики заявили, что годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%
Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%, однако в последних документах регулятор убрал его, отмечая лишь, что темпы роста цен будут замедляться в четвертом квартале. Регулятор планирует уточнить прогноз позже в октябре.
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