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РИА Новости: военные Украины потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

По данным источника, в настоящее время на комбинате остаются порядка трехсот военных.
Lenta.ru
Также, по заявлениям Мирошника, на заводе "Азот" в Северодонецке заблокированы до 400 украинских военных.
РЕН ТВ
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.
Известия
Сейчас все пути отступления для украинской армии с территории предприятия полностью перекрыты силами Народной милиции ЛНР и подразделениями ВС РФ.
Экономика сегодня

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Военные ВСУ потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
Национальная служба новостей04:45
РИА Новости: бойцы ВСУ потребовали выпустить их с «Азота» с гражданскими
News.ru03:43
Заблокированные на «Азоте» бойцы ВСУ потребовали выпустить их с завода с заложниками
Life.ru04:24
Украинские боевики требуют выпустить их с завода «Азот» с заложниками
REGNUM03:50
РИА Новости: военные Украины потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
Lenta.ru04:45
РИА Новости: боевики потребовали выпустить их с завода в Северодонецке с заложниками
RT на русском04:35
Источник: украинские военные попросили выпустить их с завода «Азот» вместе с заложниками
Газета.Ru03:40

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