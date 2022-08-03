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РИА новости: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным

После начала военной спецоперации на Украине из Российской Федерации поспешили уйти сотни зарубежных компаний.
Solenka.info
Какие потери понесли иностранцы после ухода с российского рынка — в материале РИА Новости.
РИА Новости
По словам вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергея Красильникова, официальных данных нет.
РИА Новости
Серьезными потерями обернулось решение против России платежных систем Visa и Mastercard.
Южный Федеральный

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РИА Новости: покинувшие РФ компании столкнулись с неизбежным
Южный Федеральный02:08
РИА новости: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным
Solenka.info01:55
Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным
РИА Новости01:00
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