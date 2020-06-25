Общество

РИА НовостиРИА НовостиРКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Читать в источнике
Комментировать83
с чего всё началось
«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — говорится в сообщении
 РКК «Энергия».
РБК08:58

Подробнее о событии

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Газета.Ru08:48

Космический турист выйдет в открытый космос с борта МКС в 2023 году

RT на русском09:07

Космический турист впервые выйдет в открытый космос

РБК08:58

Первый космический турист выйдет в открытый космос в 2023 году

Коммерсантъ09:32

Двое космических туристов отправятся на МКС в 2023 году

Известия08:33

Эксперт прокомментировал возврат к практике космического туризма

РИА Новости10:45

РКК «Энергия» запланировала первый выход туриста в открытый космос на 2023 год

Интерфакс09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Общество

Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве

Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:47
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,5K
Общество

Собянин призвал родителей пока не водить детей в детские сады

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал родителей пока стараться не отправлять детей в детские сады столицы.
Московский Комсомолец 11:34
Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
1,3K
Происшествия

Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения

С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.
Бизнес-новости в Кирове 09:43
3
Здоровье

Диетолог перечислила опасные для употребления в жару напитки

Врач-диетолога Елена Соломатина перечислила опасные для употребления в жару напитки.
Газета Кемерова 22 июня в 20:26
1
Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
4
Общество

Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд

Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
550
Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
8
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
315
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
576
Политика

США предупредили Россию об изоляции в ООН

Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
30
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
166
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
3
Происшествия

Мужчина голыми руками снял с крючка акулу и попал на видео

Ставшая очевидицей происходящего Рэйчел Фостер (Rachael Foster) сняла на видео, как друг поймавшего акулу мужчины зашел в воду, открыл хищной рыбе пасть и снял ее с крючка.
Lenta.ru 11:49
Игры

«Приготовьтесь быть заинтригованными»: инсайдер намекнул на появление нового сюжетного контента в ремейке Resident Evil 4

3DNews 09:17
Экономика

Саратовский завод РМК может остановиться в июле

В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:23
38
Гаджеты

Realme представила смартфон Realme X3

Деловое.ТВ 08:49
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
561
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
480
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
376
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
337
Футбол

Малком рассказал, почему отпраздновал гол в матче с ЦСКА жестом Дзюбы

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о причинах празднования гола с использованием фирменного жеста партнера по команде форварда Артёма Дзюбы.
Metaratings 12:00
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
919
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
82
Авто

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

Отечественный автопроизводитель приступил к подготовке производства моделей, основанных на новой платформе Renault-Nissan CMF-LS.
32CARS.ru 06:12
14
Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
4,4K
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
1
Политика

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания 08:30
519
Армия и оружие

В War Thunder начинается третья «Мировая война»

В третьем сезоне участники смогут разыграть реконструкцию танкового сражения Войны Судного дня, которая началась 6 октября 1973 года.
Игромания.ру 11:26
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное