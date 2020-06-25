с чего всё началось

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

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