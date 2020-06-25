Общество
РИА НовостиРКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место
"Арсенал" в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Эдвард Нкетиа и Джо Уиллок.
Спорт-Экспресс 14:56
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Армия и оружие
Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе
Владимир Песня / РИА Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Вашингтоном вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе.
РЕН ТВ 10:33
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Недвижимость
В Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки
В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
Общественное телевидение России 13:14
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 14:29
Политика
Голландский адвокат призвал учесть роль Украины в крушении MH17
В ходе процесса в Гааге по делу о крушении самолета Malaysian Airlines, следовавшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года, голландский адвокат Будевейн ван Эйк, защитник обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что в ходе процесса необходимо изучить действия киевских властей, сообщает агентство AAP.
РБК 23 июня в 09:44
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Политика
Избирком аннулировал все бюллетени в урне из-за голосования Лобкова
Мосизбирком признал недействительными все избирательные бюллетени в урне, которую опустил свой бюллетень журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков.
Компания 14:16
Политика
В США обвинили Россию в наличии проекта по разобщению НАТО
У России есть «параллельный проект» по разобщению НАТО, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли 26 июня в своем аккаунте в Twitter.
ИА Красная Весна 14:43
Политика
Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды
Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.
RT на русском 13:45
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Политика
Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
Происшествия
Пассажирка вцепилась в руль такси из-за просьбы не курить в салоне
Московский Комсомолец 13:00
Общество
Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада
Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
Общество
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
Шоу-бизнес
Лолита пытается через суд выселить бывшего мужа из квартиры
Известная певица Лолита Милявская планирует выселить из своей квартиры бывшего супруга Дмитрия Иванова, с которым они развелись около года тому назад.
Актуальные Новости 10:04
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, кто был инициатором их развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что они вместе с Гариком Харламовым не принимали участие в шоу Comment Out, ведущий которого ранее заявил, что развод пары — это розыгрыш, ставший частью программы. при этом Асмус отметил, что именно она стала инициатором развода.
Телеканал 360° 14:28
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
Экономика
ЕК одобрила госпомощь в 6 млрд евро на рекапитализацию Lufthansa
Как говорится в сообщении ЕК, предложенный Германией план спасения Lufthansa, который предусматривает передачу 20% акций авиакомпании правительству, соответствует строгим правилам оказания государственной помощи.
Интерфакс 05:57