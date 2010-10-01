Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«РКС Валвейк» — «Витесс»: Слуцкий вернул в основу Матавжа

Стал известен состав «Витесса» на матч 8-го тура чемпионата Голландии с «РКС Валвейк». В стартовый состав вернулся форвард Тим Матавж, заменивший Томаса Бейтинка.
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Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

РИА Новости 09:15
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года

По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

В Крыму ответили на планы Киева возобновить перевозки

Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым.
News.ru 07:50
Происшествия

В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

РИА Новости 10:25
Армия и оружие

Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Футбол

Семак: Столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве

Игра состоялась в рамках 11-го тура чемпионата России и завершилась со счётом 0:1.
Нева Спорт вчера в 16:18
Здоровье

Врач объяснил рождение ребенка с двумя головами на Украине

Сиамских близнецов с одним телом и двумя головами родила жительница Украины. Скорее всего, виновата не генетика.
Народные новости 09:02
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании иностранной гражданки в подмосковной Балашихе.
Известия 10:13
Политика

Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву.
Lenta.ru 10:04
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика

В Париже проходит церемония прощания с Жаком Шираком

Коммерсантъ 10:09
Футбол

СМИ: «Динамо» рассматривает Хацкевича на пост главного тренера

Белорусский специалист Александр Хацкевич претендует на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».
RT на русском 09:47
Футбол

«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
Футбол

«Оренбург» забил в ворота «Спартака» на последней минуте первого тайма

За несколько секунд до окончания основного времени первого тайма "Оренбург" забил гол в ворота "Спартака".
Bobsoccer 10:20
Космос

Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов

Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Армия и оружие

Военные самолёты США провели разведку у берегов Крыма

Возле берегов Крыма были замечены самолёты американских ВМС. Информацию об этом распространил мониторинговый проект PlaneRadar.
News.ru вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призналась, что мать заставила ее сделать аборт

В личном общении с ясновидящей танцовщица решилась на откровенное заявление, признавшись, что сделала аборт под влиянием матери.
Дни24 02:58
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Шоу-бизнес

Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Кино

В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC

Собака.ru 09:43
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»

«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Политика

Захарова отметила опасность переговоров с США

Газета.Ru 09:46
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
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Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

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Коммерсантъ 03:34
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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
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