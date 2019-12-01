Армия и оружие
Газета.RuРЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны генерала-лейтенанта Андрея Демина.
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ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".РИА Новости05:27
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