ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".

с чего всё началось

Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны генерала-лейтенанта Андрея Демина.

Политика Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Политика Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.

Единоборства Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.

Политика Савченко рассказала об отвращении к Порошенко Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Общество Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.

Шоу-бизнес Анна Семенович сделала операцию на груди Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.