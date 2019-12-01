Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны генерала-лейтенанта Андрея Демина.
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Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".
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«Контейнер» в Мордовии заступил на боевое дежурство

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Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
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Даниил Квят: Я сильно провёл гонку

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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

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