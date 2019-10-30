Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", способные обнаруживать надводные и воздушные цели, теперь защищают не только российский Каспий, но и Дальний Восток с Балтикой.
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РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета03:01

Россия развернула РЛС «Подсолнух» на Дальнем Востоке и Балтике

РЕН ТВ01:16

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК02:05

Разработчик рассказал о способности радиолокационного поля России находить МБР

Известия02:40

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RT на русском01:16

Россия ввела в эксплуатацию загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях

Газета.Ru02:30

Разработчик рассказал, когда истечет срок службы РЛС «Воронеж»

РИА Новости02:52
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