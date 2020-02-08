Экономика

ТАССТАССРМК не планирует делать перерыв в поставках медного концентрата в КНР из-за коронавируса

Газета "Ведомости" 8 февраля сообщала о просьбе китайских трейдеров приостановить или отменить поставки меди на территорию КНР из-за ситуации с коронавирусом.
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