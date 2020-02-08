Экономика

ТАССТАССРМК не планирует делать перерыв в поставках медного концентрата в КНР из-за коронавируса

Газета "Ведомости" 8 февраля сообщала о просьбе китайских трейдеров приостановить или отменить поставки меди на территорию КНР из-за ситуации с коронавирусом.
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Коронавирус устроил форс-мажор на сырьевых рынках

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РМК не планирует делать перерыв в поставках медного концентрата в КНР из-за коронавируса

ТАСС03:48

Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор

Profinance.ru08 февраля в 00:21

Кто победит? Импортеры газа заявляют об отсутствии форс-мажора — FT

Красная веснавчера в 04:11

«Можно говорить о локальной панике». Коронавирус уронил котировки нефти и повлиял на рынок газа

BFM.ru09 февраля в 11:09

Мировые трейдеры не считают вспышку коронавируса достаточным основанием для отказа Китая от партий СПГ

Neftegaz.ru02:11
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Экономика

Счетная палата представила план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
Газета.Ru 00:25
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На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков

Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».
Матч ТВ 02:39
Происшествия

Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч

Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
RT на русском 03:47
Общество

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Общество

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Lenta.ru вчера в 14:20
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
RT на русском 04:11
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
RT на русском 03:59
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Технологии

«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»

Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.
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Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета вчера в 04:57
Музыка

«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык

Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Цензуры.Нет 02:36
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус вчера в 10:00
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Космос

Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа

Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.
Planet Today вчера в 07:43
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Кино

«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»

Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Совершенно секретно вчера в 00:02
Общество

Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Взгляд.ру вчера в 19:25
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro 09 февраля в 23:42
Гаджеты

Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9

The GEEK 00:55
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
Экономика

Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК

Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Ведомости вчера в 13:20
Политика

Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

Lenta.ru 02:27
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Газета.Ru вчера в 18:47
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
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