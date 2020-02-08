Экономика
ТАССРМК не планирует делать перерыв в поставках медного концентрата в КНР из-за коронавируса
Газета "Ведомости" 8 февраля сообщала о просьбе китайских трейдеров приостановить или отменить поставки меди на территорию КНР из-за ситуации с коронавирусом.
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«Можно говорить о локальной панике». Коронавирус уронил котировки нефти и повлиял на рынок газа
BFM.ru09 февраля в 11:09
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Экономика
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
Футбол
На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков
Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».
Происшествия
Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Технологии
«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Музыка
«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык
Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Космос
Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа
Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Кино
«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»
Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Общество
Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Политика
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Экономика
Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК
Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.