Газета "Ведомости" 8 февраля сообщала о просьбе китайских трейдеров приостановить или отменить поставки меди на территорию КНР из-за ситуации с коронавирусом.

РМК не планирует делать перерыв в поставках медного концентрата в КНР из-за коронавируса

Экономика Счетная палата представила план проверок на 2020 год В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.

Общество Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Общество Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.

Технологии «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал» Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.

Гаджеты Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Космос Создатели «Федора» разрабатывают робота с приводами нового типа Речь идет о системе на основе т.н. "нежестких шарниров", которая позволит новому роботу от создателей "Федора" двигаться более плавным и естественным образом.

Экономика Вице-премьер Юрий Борисов не поддержал рост тарифов ФСК Новый куратор электроэнергетики – вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения дифференцированных тарифов на передачу энергии по магистральным сетям (ими управляет ФСК, которую контролируют «Россети»).