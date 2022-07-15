Как отмечает издание, экс-министры финансов ФРГ Олаф Шольц и Вольфганг Шойбле (занимал пост в 2009-2017 годах) для привлечения заемных средств проводили политику выпуска облигаций, содержащих поправку на инфляцию.
В распоряжении российской армии появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны", ссылаясь на личные источники.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди, передает слова дипломата РИА "Новости" "Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть", - сказал Полянский в эфире TNT Radio.
Представители компании в очередной раз поверхностно охватили всё семейство Arc Alchemist, напомнив, что в него будут входить видеокарты серий Arc 7, Arc 5 и Arc 3, а также они показали младшую модель Arc A380 в исполнении Gunnir, продажи которой уже начались в Китае, и ещё мельком показали старший, но не флагманский ускоритель Arc A750 в эталонном исполнении.