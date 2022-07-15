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RND: прошлые ошибки канцлера ФРГ Шольца привели к миллиардным потерям в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц, ранее занимавший пост министра финансов, совершил ошибки в финансовой политике, которые стоят стране убытков на миллиарды евро, пишет
 Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов.
Lenta.ru
Как отмечает издание, экс-министры финансов ФРГ Олаф Шольц и Вольфганг Шойбле (занимал пост в 2009-2017 годах) для привлечения заемных средств проводили политику выпуска облигаций, содержащих поправку на инфляцию.
ТАСС
В структуре долга ФРГ доля облигаций с привязкой к инфляции составляет около 5 процентов, однако расходы на выплаты по ним достигают четверти от общей суммы, необходимой на обслуживание госдолга.
Lenta.ru
«Ставка на вечно низкий уровень инфляции при получении долга была ошибкой, которая теперь становится очень дорогой для налогоплательщиков», — отметил лидер левой парламентской группы Дитмар Барч.
Телеканал 360°

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