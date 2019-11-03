Низкие ставки не являются основным фактором спроса на ипотеку в Крыму, покупатели в первую очередь обращают внимание на цену и качество объекта недвижимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего крымского банка РНКБ.

РНКБ рассказал, как низкие ставки отразятся на выдаче ипотеки в Крыму

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