Экономика
РИА НовостиРНКБ рассказал, как низкие ставки отразятся на выдаче ипотеки в Крыму
Низкие ставки не являются основным фактором спроса на ипотеку в Крыму, покупатели в первую очередь обращают внимание на цену и качество объекта недвижимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего крымского банка РНКБ.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ЦБ РФ предрекла падение ставок по ипотеке до 7% за счет снижения ключевой ставки
Реальное время07 ноября в 20:18
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Политика
Спикер Сената Боливии подала в отставку
Спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра, которая по конституции является третьим официальным лицом в стране после президента и вице-президента, подала в отставку.
ТАСС 17:30
Футбол
Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»
Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Спорт-Экспресс 09:25
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Кино
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
Ожидается, что в следующей картине Крейг не будет играть агента 007. Впервые он стал Бондом в ленте 2006 года «Казино „Рояль“».
Телеканал 360° 18:25
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Политика
Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии
Неизвестные напали на посольство Венесуэлы в столице Боливии Ла-Пасе с динамитом, произошел взрыв, в результате которого никто не пострадал.
РБК 20:49
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия вчера в 09:39
Политика
Партию «Слуга народа» Зеленского возглавил Корниенко
Газета.Ru 08:53
Политика
Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
Известия 16:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что для нее главное в отношениях
Певица сказала, что самым важным для нее является любить самой.
Независимый публицист 13:08
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
В Испании проходит голосование на досрочных парламентских выборах
Граждане Испании голосуют на досрочных парламентских выборах.
Парламентская газета 07:24
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Армия и оружие
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК 19:25
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону 08:27
Хоккей
Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом»
Пока о степени серьезности травмы не сообщается.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 01:59
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью
Завершился центральный матч 16-го тура чемпионата России. В Москве местный «Локомотив» принимал «Краснодар».
Bookmaker-ratings.ru 13:00
Футбол
Тренер «Оренбурга» назвал судейство в матче с «Уфой» неадекватным
Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0).
News.ru 06:51
Единоборства
Волков одолел Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков выиграл бой у американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве.
ТК Звезда вчера в 17:25
Игры
Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Игромания.ру 09:57
Спорт
Московскому «Спартаку» отказали в визах для поезки в США
Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.
Вести.Ru 17:43
Общество
Польские строители нашли сделанную солдатами Красной армии надпись
В польском городе Эльблонг при реконструкции здания почты строители обнаружили надпись солдат Красной армии, которая была сделана в мае 1945 года.
Известия 18:54
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru 20:50
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59