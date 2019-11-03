Экономика
DixiNewsРоссийские банки снижают ставки по ипотеке
Российские банки массово готовятся к снижению ставок по ипотеке. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки будут снижаться вслед за инфляцией и в ближайшие 2 года могут составить всего 7-8% при инфляции 4%.
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Глава ЦБ РФ предрекла падение ставок по ипотеке до 7% за счет снижения ключевой ставки
Реальное время07 ноября в 20:18
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Речь идет об электрическом универсале Space Vizzion, который может появиться в серийном исполнении уже к 2021 году.
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Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
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