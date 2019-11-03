Экономика

DixiNewsDixiNewsРоссийские банки снижают ставки по ипотеке

Российские банки массово готовятся к снижению ставок по ипотеке. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечные ставки будут снижаться вслед за инфляцией и в ближайшие 2 года могут составить всего 7-8% при инфляции 4%.
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Российская газета07 ноября в 16:19

Связь-Банк снизил ставку по ипотеке на готовое жилье

SIA.ru08 ноября в 04:40

РНКБ рассказал, как низкие ставки отразятся на выдаче ипотеки в Крыму

РИА Новости08 ноября в 03:10

Ипотека для россиян станет ещё дешевле

News.ru07 ноября в 21:12

Глава ЦБ РФ предрекла падение ставок по ипотеке до 7% за счет снижения ключевой ставки

Реальное время07 ноября в 20:18

Банки РФ массово готовятся снижать ставки по ипотеке

ПРАЙМ07 ноября в 19:31

Сбербанк снизил ставку на ипотеку. В чём может быть подвох

Life.ru20:40
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Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
РБК 20:58
Происшествия

При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Происшествия

Экс-ректор ДВФУ получил семь лет колонии за растрату 20 млн рублей

Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей.
ТАСС 19:16
Технологии

Сбербанк заявил, что создал самый мощный в России суперкомпьютер

ПРАЙМ 08 ноября в 03:25
Политика

Боливийская оппозиция заявила о существовании ордера на арест Моралеса

Один из лидеров боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо заявил, что у полиции есть ордер на арест Эво Моралеса – бывшего президента страны, который покинул столицу и в ночь на 11 ноября объявил об уходе в отставку.
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

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Шоу-бизнес

Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж

19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Культура

Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями

РИА Новости 08 ноября в 07:18
Общество

Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья

Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Политика

Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт 08 ноября в 10:32
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
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Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером

Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
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Педиатрическое отделение детской поликлиники Южно-Сахалинска открылось после капремонта

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Армия и оружие

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iReactor 12:49
Технологии

Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят

Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.
Deita.ru 21:00
Наука

Ученые предупредили об опасности недосыпа

UfacityNews.ru 08 ноября в 09:31
Авто

Volkswagen представит новый электрический универсал

Речь идет об электрическом универсале Space Vizzion, который может появиться в серийном исполнении уже к 2021 году.
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Заниматься искусством в эпоху отсутствия политики можно, но чревато эстетическим несварением и художественной отрыжкой

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Перечислены способы списания долгов за услуги ЖКХ

Адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал, каким образом возможно избавиться от долгов по ЖКХ, передает RG.
Газета.Ru 04:52
Кино

«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд

Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
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Космос

NASA презентовало первый электрический самолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
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После операции – домой. Центр хирургии одного дня откроют в Барнауле

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В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
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«Доктор Сон» провалился в первый день проката

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Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
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«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

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«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
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В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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