Политика

Газета.RuГазета.RuРПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Читать в источнике
Комментировать106
с чего всё началось
Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины, передает
 греческое агентство Romfea.
РБК10:07

Подробнее о событии

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

РИА Новости09:40

Греческая трагедия: Элладская церковь признала киевских раскольников

Известия14:29

Греческая церковь признала право Варфоломея дать Украине автокефалию

Коммерсантъ11:18

Митрополит Иларион сообщил, что РПЦ входит в число самых быстрорастущих церквей в мире

ТАСС12:16

Новую церковь Украины признали в Элладе

Вести.Ru08:42

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

RT на русском07:58

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви в пользу признания ПЦУ

Российская газета15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:10, Вашингтон
Культура

Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ вчера в 15:31
Происшествия

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС вчера в 08:32
Наука

Карту загробного мира нашли в египетском саркофаге

Надписи в саркофаге, найденном в некрополе Верхнего Египта, оказались древнейшей известной копией «Книги двух путей».
Известия вчера в 21:40
Киберспорт

В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged

Cyber.sports.ru 04:26
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Общество

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Армия и оружие

Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии

Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 20:52
Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

МедиаПоток 10 октября в 02:18
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Политика

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

РИА Новости 17:08
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Футбол

Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Гаджеты

Apple утраивает расходы на контент

В этом году компания Apple увеличила свои расходы на контент с $2 млрд до $6 млрд.
ProfiСinema.ru вчера в 08:35
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Экономика

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58
Космос

Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом

Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.
Российская газета вчера в 05:07
Футбол

Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ

В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU 15:35
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове заключен под стражу.
РБК 09:20
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

Life.ru 01:32
Единоборства

Менеджер Хабиба едва не подрался с экс-чемпионом UFC

Матч ТВ 18:12
Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество

Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Футбол

Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра

Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем вчера в 08:03
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное