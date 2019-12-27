с чего всё началось

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте. Родители могут на свое усмотрение выбрать ребенку имя святого, почитаемое в любой православной церкви.

Происшествия Один кыргызстанец был на борту упавшего близ Алматы самолета Гражданин Кыргызстана попал в больницу после крушения самолета близ Алматы, сообщили в пресс-службе МИД КР. Об этом сообщило Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы.

Единоборства Емельяненко согласился на бой с Кадыровым Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Шоу-бизнес Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.

Хоккей Агент исключил возвращение Ковальчука в КХЛ в текущем сезоне Юрий Николаев, агент российского хоккеиста Ильи Ковальчука, заявил, что его клиент не намерен в нынешнем сезоне возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Происшествия Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Политика Минтруд потребовал обосновать выходной 31 декабря Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря в 41 субъекте РФ парализовал работу чиновников половины страны.

Армия и оружие Огненный «Шторм». Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина.

Экономика Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.