Религия

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Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.
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с чего всё началось
Русская правоcлавная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но «иностранные» имена, говорится в сообщении на сайте
 РПЦ.
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РИА Новостивчера в 16:44
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