с чего всё началось

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.

Кино В Якутии вручили кинопремию «Чыпчаал» Сегодня, 27 декабря, впервые в истории якутского кино была вручена ежегодная национальная премия «Чыпчаал».

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Хоккей Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в традиционном хоккейном матче, который прошёл на катке на Красной площади.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Общество Союз комитетов солдатских матерей просит Минобороны провести обследование сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова Валентина Мельникова планирует сегодня отправить обращение в Главную военную прокуратуру, чтобы была назначена проверка действий Главного военного комиссариата, поскольку отправка Руслана Шаведдинова в армию прошла с нарушениями.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».