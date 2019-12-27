с чего всё началось

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.

Политика В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.

Технологии Windows упростит установку сторонних драйверов Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.

Спорт Глава РУСАДА: российские легкоатлеты не смогут поехать на Олимпиаду Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что российские легкоатлеты практически не имеют шансов принять участие в летней Олимпиаде в Токио.

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Авто В Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3% В 2019 году в Петербурге объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 3% по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба агентства "Auto-Dealer-СПб".

Экономика Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Политика Трутнев попросил Медведева объявить выговор замглавы Минпромторга Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева объявить выговор замглавы Минпромторга Виктору Евтухову.

Экономика ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Общество СМИ сообщили о краже в Москве лимузина Сталина По данным СМИ, в краже участвовали шестеро неизвестных мужчин, которые проникли в гараж, погрузили раритет на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.

Шоу-бизнес Шейк позировала топлес на пляже Свежее фото модели обсуждают в Сети Звезда мировых подиумов Ирина Шейк впервые стала мамой в марте 2017 года — родила дочку Лею от американского актера Брэдли Купера.