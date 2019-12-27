с чего всё началось

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

Происшествия В Казахстане упал пассажирский самолет Самолёт авиакомпании "Бек-Эйр", который направлялся в столицу Казахстана, пропал с радаров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Алматы.

Общество В Кемерове прошёл парад Дедов Морозов Сегодня меры безопасности усилены в областной столице: Кемерово принимает Дедов Морозов со всего региона.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».

Общество Названа предварительная причина смерти Галины Волчек Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Космос Новые двигатели уменьшат время в пути до Марса в несколько раз Для сравнения, максимальная скорость химических ракет составляет 5 км / с. Новый двигатель способен превзойти этот показатель в 8 раз – до 40 км / с. Но есть и сложности: для генерации энергии такой мощи требуются панели большого размера, что в свою очередь увеличит вес корабля.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Политика Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

Единоборства Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.

Политика Украинских прокуроров по делу МН17 уволили Всех прокуроров, которые представляли Украину в международной следственной группе по делу крушения рейса МН17, отстранили от должностей.

Политика Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".

Происшествия В Абакане горит торговый павильон В Абакане загорелся торговый павильон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Отмечается, что площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв м.

Политика В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Космос В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.

Кино На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы» "Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.

Происшествия В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.