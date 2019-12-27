с чего всё началось

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

Авто В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами "Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Общество Дума Иркутска вновь отклонила бюджет на 2020 год в редакции мэрии Дума Иркутска на заседании в четверг во второй раз отклонила проект бюджета города на 2020 год в редакции мэрии и повторно приняла проект с поправками депутатов, который мэр Дмитрий Бердников ранее отказался утверждать, передает корреспондет ТАСС.

Политика В ООН ответили на обвинения в попустительстве визовому саботажу США Дипломат напомнила, что в конце сентября США отказали в выдаче виз ряду членов российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и обратила внимание на продолжающийся саботаж со стороны Вашингтона в отношении российских сотрудников секретариата ООН в Нью-Йорке.

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Футбол Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.

Единоборства Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Шоу-бизнес Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.

Происшествия СК подтвердил обыск у корреспондента «Новой газеты» Полухиной В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».

Авто На продажу выставили русский Tesla Cybertruck Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.