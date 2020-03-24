Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruВ РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы

Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса. Под исключение попали частные молитвы в церквях. Член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин ранее рассказал, что во время причастия будут наливать больше вина.
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РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Интерфакс12:18

Крестный ход на машинах и службы онлайн. Какие меры приняли конфессии на фоне пандемии

ТАСС13:01

В РПЦ рассказали, когда храмы закроют из-за коронавируса

Газета.Ru12:50

В РПЦ назвали условие закрытия храмов из-за коронавируса

Говорит Москва12:29

РПЦ может ввести ограничение на доступ в храмы

Московский Комсомолец12:35

РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы

Российская газета13:37

В РПЦ рассказали, при каких условиях готовы закрыть храмы

News.ru12:39
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Происшествия

У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса

По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Интерфакс 17:16
Общество

PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей всех стран

Газета Кемерова 13:34
Общество

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Авто

Российскому авторынку предрекли падение в апреле 2020 года

Резкий рост спроса на новые автомобили в марте выведет рынок «в плюс», однако уже в апреле его ждет неизбежное падение.
Автоновости дня 14:40
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Родной город 02:03
Политика

Путин оценил больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом.
УтроNews 13:58
Общество

Илон Маск передал властям Калифорнии 1 тысячу 255 аппаратов ИВЛ

Ladaonline 03:33
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ 11:19
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:51
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Путешествия

Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
Невские Новости 14:28
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости 03:58
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Газета.Ru 05:27
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК 15:09
Происшествия

Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка

Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews 02:28
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Игры

В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии

Игромания.ру 08:31
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось

Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
News102.ru 13:28
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 22 марта в 08:02
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 09:33
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
Происшествия

На Сахалине шестеро спасателей подозреваются в даче и получении взяток

Как стало известно ИА Sakh.com, начальник поисково-спасательного отряда имени Полякова (речь о Валентине Желонкине) подозревается в совершении еще нескольких эпизодов получения взяток.
Сахалин.Инфо 08:55
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
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