Религия

Российская газетаРоссийская газетаРПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она заметила, что в ряде церквей по стране камеры уже установлены.
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства. По ее словам, камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ.
Интерфакс06:45

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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

Интерфакс06:45

В храмах Русской православной церкви начали устанавливать камеры наблюдения

Эхо Москвы09:30

В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах

Газета.Ru10:10

РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах

Говорит Москва07:23

РПЦ начала установливать видеокамеры в храмах

Коммерсантъ09:07

В храмах РПЦ начали устанавливать камеры наблюдения

Взгляд.ру07:08

В РПЦ прокомментировали установку видеокамер в храмах

REGNUM07:03
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