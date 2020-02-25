Религия

Российская газетаРоссийская газетаРПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она заметила, что в ряде церквей по стране камеры уже установлены.
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства. По ее словам, камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ.
Интерфакс06:45

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В РПЦ подтвердили установку камер в храмах

Эхо Москвы10:20

В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах

Газета.Ru10:10

РПЦ начала установливать видеокамеры в храмах

Коммерсантъ09:07

В РПЦ объяснили установку камер наблюдения в храмах

РБК10:59

РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах

Говорит Москва07:23

В храмах РПЦ начали устанавливать камеры наблюдения

Взгляд.ру07:08

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

Интерфакс06:45
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