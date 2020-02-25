Религия
Российская газетаРПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она заметила, что в ряде церквей по стране камеры уже установлены.
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с чего всё началось
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства. По ее словам, камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ.Интерфакс06:45
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