Религия

Российская газетаРоссийская газетаРПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она заметила, что в ряде церквей по стране камеры уже установлены.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства. По ее словам, камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ.
Интерфакс06:45

Подробнее о событии

В РПЦ объяснили установку камер наблюдения в храмах

РБК10:59

В РПЦ приступили к установке видеокамер в церквях и храмах

Газета.Ru10:10

В РПЦ подтвердили установку камер в храмах

Эхо Москвы10:20

РПЦ начала установливать видеокамеры в храмах

Коммерсантъ09:07

РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах

Говорит Москва07:23

В храмах РПЦ начали устанавливать камеры наблюдения

Взгляд.ру07:08

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях

Интерфакс06:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:17, Ашберн

Комментарии

Футбол

Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта

Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
РИА Новости 06:14
Общество

Умер последний маршал Советского Союза Язов

Коммерсантъ 01:25
Политика

На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».
REGNUM 13:02
Происшествия

В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Известия 09:54
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru 05:47
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии

Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.
Говорит Москва 12:55
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
RT на русском 12:25
Энергетика

Кудрин предложил увеличить на 6% цену отсечения с нефтяных доходов

Повышение цены отсечения доходов с нефти до 45$ позволит дополнительно профинансировать образование и медицину, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 25 февраля, сообщает ТАСС.
Красная весна 12:40
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 23 февраля в 21:53
Авто

Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

В Китае стартовали продажи кроссовера Icon от автогиганта Geely, который считается самой оригинальной моделью марки.
Picsnews.net вчера в 05:38
Общество

На Канарах изолировали тысячу постояльцев отеля из-за коронавируса

На территории отеля находится около тысячи человек. Сообщается, что у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Происшествия

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Вести.Ru 02:23
Музыка

Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
iReactor 23 февраля в 18:11
Политика

В Крыму освободили задержанных в Азовском море украинских браконьеров

РБК 11:48
Здоровье

Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
VSE42.RU вчера в 02:21
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today вчера в 08:24
Армия и оружие

Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в Идлибе

Известно, что летательный аппарат был сбит военными подразделениями правительственных сил Сирии возле населенного пункта Дадих, который находится на юго-востоке провинции.
Деловое.ТВ 12:00
Технологии

Microsoft переделает меню «Пуск» в Windows

Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Lenta.ru 07:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала похожую на подростка маму

Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Экономика

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Вести.Ru вчера в 23:07
Политика

В США потребовали новых санкций против России

В США потребовали новых санкций против России Американские сенаторы-демократы потребовали незамедлительного введения новых антироссийских санкций после сообщений о вмешательстве Москвы в ноябрьские выборы президента США.
Коммерсантъ 13:15
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Политика

Премьер-министр Румынии сложил полномочия

Назначенный глава правительства Румынии Лудовик Орбан (Национал-либеральная партия - НЛП) сложил полномочия.
ТАСС 12:48
Авто

Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок

До 89% материи, использованной в салоне A3 нового поколения, будет получено из измельченных и расплавленных пластиковых бутылок.
Российская газета 12:25
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Футбол

Экс-голкипер «Челси»: Азар все время ходит в пиццерию

Польский голкипер Марцин Булка поделился впечатлениями от игры с форвардом Эденом Азаром, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
Газета.Ru 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное