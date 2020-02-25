В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства. По ее словам, камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ.

с чего всё началось

Глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега сообщила, что в ряде приходов системы слежения работают уже давно. Новые камеры разместят в объектах вместимостью более 500 человек с учётом «внутренних установлений» РПЦ.

РПЦ начала установку камер видеонаблюдения в храмах

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