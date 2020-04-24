Политика

Газета.RuГазета.RuРПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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РПЦ считает уместным изображение Сталина и Путина в церкви

News.ru08:18

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК08:26

«Этого следовало ждать»: Марат Гельман — о мозаике с Путиным, Шойгу и Сталиным в храме Минобороны

Дождь08:57

В РПЦ считают уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме Вооруженных сил

ТАСС07:51

«Изображены руководители нашего государства, в том числе среди народа». Почему Главный храм ВС РФ украсили мозаиками с лицами Путина и Сталина

Новая газета11:08

Стены главного храма Вооруженных сил России украсят мозаиками с изображениями Путина, Шойгу и Сталина

Эхо Москвы11:14

«МБХ медиа»: Главный храм Вооруженных сил РФ украшен мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Znak.comвчера в 20:01
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия

СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК РФ разобраться в конфликте между таксистом и пассажиркой и при необходимости организовать проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:34
829
Общество

Названы вещи, необходимые при госпитализации с коронавирусом

Медики озвучили список вещей, который пациентам с диагнозом COVID-19 стоит взять с собой в больницу.
Экспресс газета 17:34
8
Здоровье

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Ученые из Италии раскрыли неожиданную правду о смерти пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия, которая сильнее всего в стране пострадала от пандемии.
Lenta.ru 17:42
14
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
144
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
149
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
537
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
2,4K
Армия и оружие

В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США

В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело 06:22
33
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Экономика

Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей

Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
47
Здоровье

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru вчера в 13:53
Авто

В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
31
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
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Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
5
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru вчера в 11:54
5
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
2,5K
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
25
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
1,2K
Музыка

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип

Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на сингл «Лира», действие разворачивается в лесу со светящимися грибами.
Inc-news.ru 04:24
4
Общество

В Ленобласти заработают парикмахерские и бани

Бани могут открыть свои двери для посетителей в населенных пунктах с ответствующим центральным водоснабжением, только там, где нет заболевших COVID-19.
Арендатор.ру 09:05
18
Здоровье

21 человек заболел коронавирусом в психдиспансере Тольятти

За последние сутки в тольяттинском психдиспансере зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусом.
Волжская коммуна 06:37
7
Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03
3
Армия и оружие

Опубликованы уникальные фотоснимки встречи на Эльбе в 1945 году

Газета.Ru 17:56
4
Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
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Авто

Volvo расширил базовую комплектацию Volvo XC90

1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 05:08
8
Армия и оружие

Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160

Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ вчера в 13:50
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Футбол

Глава Ла Лиги: кто-то все равно покинет высший дивизион

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу произойдет понижение в классе, даже если сезон-2019/20 не будет доигран.
РИА Новости 15:01
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 10:41
3,5K
Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

Российская газета 08:39
6
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru вчера в 06:27
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