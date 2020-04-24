Политика

Газета.RuГазета.RuРПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК08:26

РПЦ считает уместным изображение Сталина и Путина в церкви

News.ru08:18

«Этого следовало ждать»: Марат Гельман — о мозаике с Путиным, Шойгу и Сталиным в храме Минобороны

Дождь08:57

В РПЦ считают уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме Вооруженных сил

ТАСС07:51

Новая религия России? Главный храм Вооруженных сил РФ украсили священные образа Путина, Шойгу и Сталина. Патриарха там нет

Новая газета09:03

Стены главного храма Вооруженных сил России украсят мозаиками с изображениями Путина, Шойгу и Сталина

Эхо Москвы11:14

«МБХ медиа»: Главный храм Вооруженных сил РФ украшен мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Znak.comвчера в 20:01
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Общество

Голикова привела статистику смертности от коронавируса по возрастам

В возрасте от 30 до 49 лет умерли 90 (14,6%) пациентов и в возрасте от 18 до 29 лет – четыре человека (0,65%).
Профиль 13:44
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Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Время Н 09:56
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Футбол

Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат 11:53
Единоборства

Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-дисс, в котором раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 02:16
16
Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
3
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Давид Арахамия, глава фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде, пригрозил Грузии дипломатическими проблемами в случае отзыва посла.
Lenta.ru 10:53
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Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
262
Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
287
Общество

Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
32
Общество

Telegram пообещал запустить групповые видеозвонки

Telegram планирует запустить групповые видеозвонки в 2020 году, сообщил создатель мессенджера и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.
РБК 14:58
4
Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 22 апреля в 08:38
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Кино

Paramount снимет сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»

Прошлогодняя экранизация трилогии ужасов Элвина Шварца «Страшные истории для рассказа в темноте» обзаведется сиквелом.
Киноафиша России 09:20
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
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Экономика

Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей

Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
30
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Наука

Ученые анализируют свидетельства человеческих жертвоприношений

Машины и Механизмы вчера в 21:54
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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ЖКХ

Плату за отопление рассчитают по-новому

Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета.
Российская газета 05:54
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Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок

Российская газета вчера в 01:32
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Здоровье

Все курские медучреждения переведут в инфекционный режим

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что все кто сейчас находятся на территории региона, являются потенциальными носителями инфекции.
Курск сегодня 09:02
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
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Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
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Политика

Глава украинской таможни подтвердил свое увольнение

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что правительство его уволило с должности, передает «Новое время» (НВ).
Rambler News Service 15:10
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