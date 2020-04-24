Политика
Газета.RuРПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Хоккей
Мартемьянов заранее знал о своем увольнении из «Автомобилиста»
Бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отреагировал на свое увольнение из клуба, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
ProstoProSport 08:24
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Политика
Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
Газета.Ru 12:13
Шоу-бизнес
Нагиев снимается в карантинном реалити-сериале для Okko
Москва, 23 апреля 2020, 20:44 — REGNUM Сериал о своей жизни на самоизоляции снимает известный шоумен Дмитрий Нагиев для онлайн-платформы Okko.
REGNUM вчера в 13:44
Политика
Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
Вести.Ru 11:16
Экономика
ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru 08:53
Политика
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
Генерал ФСБ заявил об угрозе роста неприязни к мигрантам
Михайлов отметил, что заявления о необходимости прямых выплат мигрантам по причине угрозу совершения ими преступлений не имеют по себе существенных оснований.
REGNUM 08:06
Авто
Гибрид «УАЗа» и «Шишиги» продают в Казахстане
На одной из интернет-площадок Казахстана продают особый вездеход «Барс-01», который сочетает себе несколько моделей.
32CARS.ru вчера в 03:11
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
Попова пригрозила ужесточением карантинных мер
Власти России могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будет соблюдать уже введенные.
Известия 13:13
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива 07:14
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Здоровье
Число жертв коронавируса во Франции почти достигло 22 тысяч человек
Число жертв нового типа коронавируса во Франции почти достигло отметки в 22 тысячи граждан.
Газета.Ru вчера в 13:41
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Культура
Приближается грандиозный финал шоу «Маска» на НТВ
Piter.tv вчера в 07:12
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20