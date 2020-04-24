Политика

Газета.RuГазета.RuРПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Леонид Калинин
Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой нельзя вырывать страницы.
— Леонид Калинин, российский священникInfox.ru 09:24

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В РПЦ считают уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме Вооруженных сил

ТАСС07:51

Стены главного храма Вооруженных сил России украсят мозаиками с изображениями Путина, Шойгу и Сталина

Эхо Москвы11:14

Новая религия России? Главный храм Вооруженных сил РФ украсили священные образа Путина, Шойгу и Сталина. Патриарха там нет

Новая газета09:03

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК08:26

РПЦ считает уместным изображение Сталина и Путина в церкви

News.ru08:18

«МБХ медиа»: главный храм Минобороны украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Дождь02:03

«МБХ медиа»: Главный храм Вооруженных сил РФ украшен мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Znak.comвчера в 20:01
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Политика

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru 08:55
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Здоровье

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.
РИА Новости 11:20
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
Общество

Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
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Происшествия

МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ

Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
Известия 10:24
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Авто

Ferrari представит две новинки в 2020 году

В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
SpeedMe вчера в 23:40
Футбол

«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции

«Зенит» опубликовал турнирную таблицу российской Премьер-лиги с учетом соблюдения социальной дистанции.
Vprognoze.ru вчера в 16:55
Футбол

Мать 28-летнего Неймара рассталась с 22-летним киберспортсменом

РИА Новости 09:31
Общество

Пенсионный фонд упростил назначение некоторых пособий и пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) на фоне коронавируса упростил назначение некоторых пособий и пенсий, а также продлил возможность выплат без участия граждан, сообщается на сайте ведомства.
Парламентская газета 08:31
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Футбол

«Челси» интересуется Обамеянгом

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Челси».
Евро-футбол.ру 22 апреля в 14:56
Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Экономика

S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП России до 4,8%

"S&P Global Ratings понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса", - говорится в сообщении S&P.
ТАСС 11:15
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 22 апреля в 08:45
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Технологии

Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
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Общество

СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ

Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade

На днях стало известно, что компания Cadillac отказалась от проведения отдельной презентации модели Escalade ESV и представила его в онлайн-визуализаторе.
32CARS.ru вчера в 14:38
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
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Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

РИА Новости 06:45
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Политика

Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
Вести.Ru 11:16
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Хоккей

Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Здоровье

Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ

РБК вчера в 12:07
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