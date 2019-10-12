Политика

Газета.RuГазета.RuРПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
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с чего всё началось
Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины, передает
 греческое агентство Romfea.
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