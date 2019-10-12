Политика

Lenta.ruLenta.ruРПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины, передает
 греческое агентство Romfea.
РБК10:07

Подробнее о событии

Новую церковь Украины признали в Элладе

Вести.Ru08:42

РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Lenta.ru11:46

Греческая церковь признала право Константинополя выдать автокефалию ПЦУ

РБК10:07

РПЦ оценит последствия решения греков в отношении раскольнической церкви на Украине

ТАСС10:00

Греческая трагедия: Элладская церковь признала киевских раскольников

Известия14:29

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

РИА Новости09:40

Украинские церковные дела: русская месть

REGNUMвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Олег Майами извинился за оскорбления в адрес Максима Фадеева

Bimru.ru 11:55
Армия и оружие

Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США в Черном море

Известия 13:45
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM вчера в 08:47
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Авто

В Сети вспомнили о УАЗ-31512 для США

Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
Тарантас Ньюс 08:53
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Авто

Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи

SpeedMe 10 октября в 02:17
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R 02:49
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости вчера в 20:01
Армия и оружие

Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»

Российская газета 08:14
Экономика

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости 08:13
Армия и оружие

Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 12:32
Происшествия

Подросток умер после укола медиков в Ленинградской области

В Ленинградской области подросток скончался в своей квартире после укола медиков, сообщает 47news.
РЕН ТВ 04:39
Футбол

Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии

В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии.
Soccer.ru 13:55
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Спорт

Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде

Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
Политика

Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Авто

Стартовали продажи особой серии Lada CLUB

Автомобили Lada #CLUB отличаются шильдиками и новой обивкой сидений с вышитым названием серии, двухцветными колёсными дисками специального дизайна, корпусами наружных зеркал чёрного цвета.
За рулем Кубань вчера в 05:56
Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Наука

Правило пяти секунд: что на самом деле происходит с едой после падения на пол

Не стоит слепо доверять «правилу пяти секунд».
Популярная механика 01:18
Политика

Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР

Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
Футбол

Ачерби, поборовший рак, отказался покинуть детскую больницу

После визита сотрудник пресс-службы больницы сообщил о поступке защитника «Лацио» Франческо Ачерби.
Metaratings 10:31
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Армия и оружие

Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).
РБК 08:04
Футбол

Фернандес не сыграет в матче с Кипром

Metaratings 14:03
Кино

Добронравов прокомментировал уход «обиженного» Добрынина из «Сватов»

В ответ Добронравов заявил журналистам, что его коллега «никогда ничего об этом не говорил».
Экономика сегодня 03:58
Гаджеты

Новый смартфон от Xiaomi получит 50-кратный суперзум

ГЛАС.RU 08:01
Шоу-бизнес

СМИ: Кейт Миддлтон уволила свою помощницу сразу после ее медового месяца

Недавно Софи взяла отпуск по весьма уважительной причине — она вышла замуж и решила провести с супругом полноценный медовый месяц.
Woman.ru 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное