Религия
Газета.RuРПЦ официально прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь прекратила поминовения во время литургий папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также молитвенное и евхаристическое общение с Александрийской церковью из-за признания ими так называемой "Православной церкви Украины" и внесения ее главы Епифания (Сергея Думенко) в диптих.
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Гаджеты
Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов
Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, что делает его лучшим мужчиной в жизни Пугачевой
Российский шоумен Максим Галкин рассказал, почему считает себя лучшим мужчиной в жизни Примадонны.
Кино
Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате
Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела
Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Шоу-бизнес
«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком
Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя начала на нем сексуально извиваться, аки на шесте в стрип-клубе.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Армия и оружие
Разведку у российских границ вели за неделю 34 летательных аппарата
У границ России за неделю заметили 34 летательных аппарата, которые вели разведку.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Шоу-бизнес
Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни
Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Экономика
Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
Общество
Жители Башкирии смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Жители же Саудовской Аравии, южной части Индии, части Индонезии и части акватории Индийского и Тихого океанов смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно в узкой полосе протяженностью в 12900 км. По словам специалистов, такое явление можно увидеть только при солнечном затмении и только при новолунии.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала террористов и приблизилась к их форпосту
Армия Сирии атаковала позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в горном районе Зувейкат на севере провинции Латакия, сообщает Al-Masdar News.
Армия и оружие
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Армия и оружие
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3
У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Здоровье
Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске
Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.