Религия
Газета.RuРПЦ официально прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь прекратила поминовения во время литургий папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также молитвенное и евхаристическое общение с Александрийской церковью из-за признания ими так называемой "Православной церкви Украины" и внесения ее главы Епифания (Сергея Думенко) в диптих.
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Армия и оружие
Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Происшествия
Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой
В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Общество
Верховный суд признал законным ликвидацию движения «За права человека»
Верховный суд признал законным решение о ликвидации движения "За права человека", передает ТАСС .
Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Общество
На могиле рэпера Децла произошел пожар
На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
Футбол
Наиль Умяров: Быстро поняли, чего хочет Тедеско
В Спартаке вы начинали у Олега Кононова, а с осени играете под руководством Доменико Тедеско.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз
В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Президент РФ Владимир Путин отмечает Новый год дома лишь в том случае, если ему не приходится ехать в какой-либо российский регион.
Экономика
«Максидом» планирует купить сеть Castorama
После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии
Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Армия и оружие
Военные США заблокировали российский военный патруль в Сирии
«Между военными США и России возник конфликт после того, как американцы провели инспектирование и вчера остановили российский патруль в сельской местности Габшаш», - говорится в материале.
Политика
Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Футбол
«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона
В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Спорт
РУСАДА получило документ от общего собрания по несогласию с WADA
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило документ по решению общего собрания членов РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Шоу-бизнес
Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест
Поклонники легендарного певца Майкла Джексона, умершего в 2009 году, попросили его двойника Серхио Кортеса пройти ДНК-тест из-за сильной схожести Серхио с Джексоном.