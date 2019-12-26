Религия

Газета.RuГазета.RuРПЦ официально прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь прекратила поминовения во время литургий папы и патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также молитвенное и евхаристическое общение с Александрийской церковью из-за признания ими так называемой "Православной церкви Украины" и внесения ее главы Епифания (Сергея Думенко) в диптих.
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