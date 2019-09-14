В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление митрополита Волоколамского Илариона.

РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей

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