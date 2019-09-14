Религия
Газета.RuРПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление митрополита Волоколамского Илариона.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Политика
Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
RT на русском 07:45
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Здоровье
Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
Газета.Ru 08:42
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части «Стражей Галактики», опубликовал в твиттере актерский состав сиквела «Отряда самоубийц».
Афиша Daily 10:11
Происшествия
В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили на человека, распылившего газовый баллончик в росгвардейца В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении участника акции протеста на площади Советов, который распылил газовый баллончик в лицо росгвардейцу.
Байкал-Daily 12 сентября в 11:01
Футбол
Барселона — Валенсия 4:1 (2-й тайм)
Матч ТВ 15:00
Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
Гаджеты
У Xiaomi Mi 9 Lite нашлось отличие от Xiaomi CC9
Как считалось ранее, отличий между Xiaomi CC9 и Xiaomi Mi 9 Lite выявлено не было, но все-таки одно различие удалось найти, речь идет о расположении логотипов на задней панели устройства.
Live24 вчера в 09:19
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета 08:01
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru вчера в 07:12
Авто
Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.
Discover24 05:33
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник».
ТК Звезда вчера в 10:32
Транспорт
В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро
В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.
РБК вчера в 07:41
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Футбол
Кокорин может стать игроком «Сочи»
Sport24.ru 11:44
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Происшествия
В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек
Вести.Ru 14:46
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia вчера в 07:26
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59