с чего всё началось

РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории. По мнению синода, ситуация в балканской стране похожа на украинский церковный кризис. Закон в РПЦ назвали дискриминационным, закладывающим основание для изъятия у Сербской православной церкви храмов и земель.

РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания

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Происшествия «Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

Культура Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.