Политика

Газета.RuГазета.RuРПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания

РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории. По мнению синода, ситуация в балканской стране похожа на украинский церковный кризис. Закон в РПЦ назвали дискриминационным, закладывающим основание для изъятия у Сербской православной церкви храмов и земель.
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с чего всё началось
Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие имущества Сербской православной церкви, выглядит как циничный удар по церкви и поддерживает раскол, говорится в сообщении
 на сайте Московского патриархата.
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