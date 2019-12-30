Политика
Газета.RuРПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории. По мнению синода, ситуация в балканской стране похожа на украинский церковный кризис. Закон в РПЦ назвали дискриминационным, закладывающим основание для изъятия у Сербской православной церкви храмов и земель.
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Политика
Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пятилетнем газовом контракте, который подписали Москва и Киев.
Кино
Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники
Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Наука
ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования
Американские биологи из Калифорнийского университета путем исследования установили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) эволюционирует естественным путем и становиться намного более заразным.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A30s получил больший объем памяти и подешевел
Общество
Участники обмена пленными в Донбассе рассказали о пытках СБУ
Среди граждан, которых Киев передал ДНР в рамках обмена пленными, оказались четверо мужчин, прошедших тюрьмы СБУ, многодневные пытки и издевательства.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
Forbes: санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год
Санкции США против газопровода "Северный поток – 2" запоздали на год, пишет американское издание Forbes.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Наука
Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели
Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Шоу-бизнес
Бузова улетела с возлюбленным блогером на отдых в Куршевель
Певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась со своей новой пассией блогером Давидом Манукяном на отдых в Куршевель.
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Хоккей
Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Культура
Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов
В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Политика
«Газпром» подписал мировое соглашение с Украиной
Российская корпорация «Газпром» подписала мировое соглашение с Украиной в инвестиционном арбитраже.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.