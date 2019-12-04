Религия

Газета.RuГазета.RuРПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Патриарх Кирилл 4 декабря совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю празднования Русской православной церковью (РПЦ) праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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