Религия
Газета.RuРПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Патриарх Кирилл 4 декабря совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю празднования Русской православной церковью (РПЦ) праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
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Православные Оренбуржья отмечают день Введения в храм Пресвятой Богородицы⠀
Московский Комсомолец01:30
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