с чего всё началось

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины

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