Коронавирус
Российская газетаРПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы
Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает возможность такой меры ради профилактики инфекции.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Экономика
Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Политика
Экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп предупредил, что экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
Здоровье
Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом
19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Здоровье
Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом
Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.
Общество
В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции
Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Наука
Коронавирус может передаваться через канализацию
Ранее в этом месяце три исследователя из Китая обнаружили, что SARS-CoV-2 действительно может быть обнаружен в фекалиях, а значит вирус может передаваться через канализационные системы.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Общество
В Польше введены ограничения на передвижение
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Общество
В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом
Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребёнка
Евгений Петросян прокомментировал сообщения о том, что недавно стал отцом во второй раз.
Технологии
Microsoft признала критическую уязвимость во всех версиях Windows
Найденная уязвимость есть не только в Windows 10, но и Windows 7. Не исключается, что разработчики не будут выпускать исправления для «семерки», так как она официально уже не поддерживается.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 743 человека
Накануне сообщалось о 601 умершем. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 69176 человек (включая жертв и вылечившихся).
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Шоу-бизнес
Принц Гарри встретился с бывшей возлюбленной после отъезда жены
Друзья Гарри устроили ему прощальную вечеринку, куда пришла и его бывшая девушка Челси Дэйви.
Политика
Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию
Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Футбол
Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом
Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интернет
YouTube снизит качество видео по всему миру
Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.