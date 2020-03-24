Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы

Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает возможность такой меры ради профилактики инфекции.
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РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Интерфакс12:18

Крестный ход на машинах и службы онлайн. Какие меры приняли конфессии на фоне пандемии

ТАСС13:01

В РПЦ рассказали, когда храмы закроют из-за коронавируса

Газета.Ru12:50

В РПЦ назвали условие закрытия храмов из-за коронавируса

Говорит Москва12:29

РПЦ может ввести ограничение на доступ в храмы

Московский Комсомолец12:35

РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы

Российская газета13:37

В РПЦ рассказали, при каких условиях готовы закрыть храмы

News.ru12:39
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости 13:06
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru вчера в 06:41
Политика

Экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил, что экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 13:43
Здоровье

Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Известия 07:24
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 11:53
Здоровье

Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом

Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.
ФАН 07:06
Общество

В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Lenta.ru 13:54
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Наука

Коронавирус может передаваться через канализацию

Ранее в этом месяце три исследователя из Китая обнаружили, что SARS-CoV-2 действительно может быть обнаружен в фекалиях, а значит вирус может передаваться через канализационные системы.
Популярная механика 13:06
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Биатлон

Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Inc-news.ru 22 марта в 17:44
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 13:27
Общество

В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом

Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди.
Эхо Москвы 14:31
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребёнка

Евгений Петросян прокомментировал сообщения о том, что недавно стал отцом во второй раз.
Газета Metro 02:31
Технологии

Microsoft признала критическую уязвимость во всех версиях Windows

Найденная уязвимость есть не только в Windows 10, но и Windows 7. Не исключается, что разработчики не будут выпускать исправления для «семерки», так как она официально уже не поддерживается.
Astera 14:36
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 743 человека

Накануне сообщалось о 601 умершем. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 69176 человек (включая жертв и вылечившихся).
ТАСС 13:13
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Шоу-бизнес

Принц Гарри встретился с бывшей возлюбленной после отъезда жены

Друзья Гарри устроили ему прощальную вечеринку, куда пришла и его бывшая девушка Челси Дэйви.
Профиль 10:10
Политика

Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
REGNUM 13:03
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Футбол

Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом

Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.
РИА Новости 12:14
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс вчера в 03:49
Интернет

YouTube снизит качество видео по всему миру

Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Вести.Ru 13:53
Общество

В Екатеринбурге Красный Крест начал раздавать маски всем желающим

Новый День 03:57
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
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