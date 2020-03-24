Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает возможность такой меры ради профилактики инфекции.

РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы

Экономика Владельцы торговых центров просят правительство о помощи Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.

Политика Экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, считает Трамп Президент США Дональд Трамп предупредил, что экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Здоровье Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом 19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Общество Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.

Наука Коронавирус может передаваться через канализацию Ранее в этом месяце три исследователя из Китая обнаружили, что SARS-CoV-2 действительно может быть обнаружен в фекалиях, а значит вирус может передаваться через канализационные системы.

Транспорт РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

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Политика ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.

Технологии Microsoft признала критическую уязвимость во всех версиях Windows Найденная уязвимость есть не только в Windows 10, но и Windows 7. Не исключается, что разработчики не будут выпускать исправления для «семерки», так как она официально уже не поддерживается.

Политика Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.

Общество В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.

Футбол Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.