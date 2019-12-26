Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.

Происшествия Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.

Политика Путин посетил балет в Большом театре Президент России Владимир Путин посетил новогоднее представление в Большом театре. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира Молодежная сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира уступила команде Чехии - 3:4. Команду Валерия Брагина подвело большое количество удалений.

Армия и оружие Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

Политика Эрдоган приготовился ввести войска в Ливию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе будущего года собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.

Общество Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Общество Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.