Религия

ТАССТАССРПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
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