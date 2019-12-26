Религия
ТАССРПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
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Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Политика
Путин посетил балет в Большом театре
Президент России Владимир Путин посетил новогоднее представление в Большом театре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Общество
В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек
Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж
Шоу-бизнес
Рита Грачева показала свои шрамы в новой откровенной фотосессии
Жертва «подмосковного Отелло» Маргарита Грачева поделилась с подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» кадрами из своей новой откровенной фотосессии.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира уступила команде Чехии - 3:4. Команду Валерия Брагина подвело большое количество удалений.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с Поккой
«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Политика
Эрдоган приготовился ввести войска в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе будущего года собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Происшествия
Граждане России не пострадали при сходе снежных лавин в Австрии
Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Футбол
Кононов назвал причину ухода из «Спартака»
Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
Культура