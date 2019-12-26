Религия

ТАССТАССРПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

Интерфакс08:29

Приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского патриархата

РИА Новости08:34

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

ТАСС08:12

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Российская газета08:41

РПЦ остановит поминовение Александрийского патриарха из-за признания им ПЦУ

Газета.Ru08:37

РПЦ отказалась от поминовения Александрийского патриарха

Телеканал 360°08:44

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом

Московский Комсомолец08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Гаджеты

Процессоры Intel нового поколения догонят AMD ещё по одному параметру

Про процессоры Intel Tiger Lake мы говорим всё чаще.
iXBT.com 05:33
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Общество

Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство

В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
Телеканал 360° вчера в 21:59
Фигурное катание

Медведевой пришлось заменить коньки перед короткой программой ЧР

Матч ТВ 08:15
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

RT на русском 05:18
Здоровье

Овсянка на завтрак снижает риск инсульта

Aobe.ru вчера в 22:17
Происшествия

Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела

Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Интерфакс 07:12
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 07:48
Общество

Мэр российского города допустил переименование улицы Ельцина в Сталина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 08:28
Общество

В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Газета.Ru 07:52
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Чемпионат 07:59
Здоровье

Жительница ставропольского села заболела сибирской язвой

В резерве Минздрава края есть достаточное количество вакцины против сибирской язвы.
Интерфакс - Россия 08:46
Здоровье

В главной детской больнице Башкирии закончили капитальный ремонт

В Уфе завершается капитальный ремонт хирургического корпуса главной детской больницы Башкирии – ГУЗ РДКБ.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 06:26
Политика

Кондратьев примет участие в заседании Госсовета по аграрной политике

Заседание будет посвящено вопросам аграрной политики.
Кубань 24 02:41
Общество

В Чебоксарах установили памятник Ивану Грозному

Мой город Чебоксары 07:43
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Политика

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:31
Армия и оружие

В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире

Начались государственные совместные испытания (ГСИ) самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В, они завершатся к концу 2020 года, сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Интерфакс 07:29
Происшествия

Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
РИА Новости 05:50
Биатлон

Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Советский спорт 07:36
Шоу-бизнес

Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»

Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
ИнфоСМИ вчера в 03:53
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное