Религия
ТАССРПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Гаджеты
Процессоры Intel нового поколения догонят AMD ещё по одному параметру
Про процессоры Intel Tiger Lake мы говорим всё чаще.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство
В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Здоровье
Овсянка на завтрак снижает риск инсульта
Происшествия
Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела
Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Общество
Мэр российского города допустил переименование улицы Ельцина в Сталина
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, сообщает URA.RU.
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020
В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Здоровье
Жительница ставропольского села заболела сибирской язвой
В резерве Минздрава края есть достаточное количество вакцины против сибирской язвы.
Здоровье
В главной детской больнице Башкирии закончили капитальный ремонт
В Уфе завершается капитальный ремонт хирургического корпуса главной детской больницы Башкирии – ГУЗ РДКБ.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Политика
Кондратьев примет участие в заседании Госсовета по аграрной политике
Заседание будет посвящено вопросам аграрной политики.
Общество
В Чебоксарах установили памятник Ивану Грозному
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире
Начались государственные совместные испытания (ГСИ) самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В, они завершатся к концу 2020 года, сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Происшествия
Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
Биатлон
Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.