Политика
ИнтерфаксРПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
RT на русском 13:39
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Коммерсантъ 13:58
Футбол
Радимов уверен, что Кокорин станет шикарным усилением для «Зенита»
Специалист считает, что Кокорин станет шикарным усилением для «Зенита».
Невские Новости 05:09
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Коммерсантъ 12:45
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК 07:18
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Общество
Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора
После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
РБК 07:00
Здоровье
Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Ореанда-Новости 11:59
Футбол
Дзюба — о работе арбитра в матче с ЦСКА: кто недоволен? Это не моя компетенция
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).
Чемпионат 14:58
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Гаджеты
Все пять датчиков камеры Xiaomi CC9 Pro крупно на одной картинке
Глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал в Weibo рендер основной камеры перспективного Xiaomi CC9 Pro, однако картинка эта необычная – на ней отсутствует задняя панель.
iXBT.com 04:30
Армия и оружие
ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа
В сентябре пять ракет были выпущены по территории Израиля, в ответ на это израильские военные нанесли ответный удар по 15 целям в секторе Газа.
РБК вчера в 20:57
Здоровье
Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ
Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
Medvestnik.ru 31 октября в 14:57
Футбол
«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место
В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка.
Чемпионат 11:56
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
РИА Новости 00:36
Политика
В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году (начался 1 октября) лимита приема беженцев до 18 тыс. человек.
ТАСС 11:05
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Хоккей
КХЛ. «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в татарском дерби
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился в Нижнекамске, где встречались два представителя Татарстана – местный "Нефтехимик" и казанский "Ак Барс".
Вести.Ru 13:11
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру 12:56
Общество
Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо
Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
РИА Новости 07:28
Футбол
Астон Вилла — Ливерпуль 1:2
«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Шоу-бизнес
Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.
Lenta.ru 14:47
Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Политика
Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия 08:20
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor 10:29